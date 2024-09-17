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Geely Emgrand получит новую версию на метане

В Белоруссии Geely Emgrand получит газобаллонное оборудование

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Geely

В Белоруссии модель Geely Emgrand получит версию с газобаллонным оборудованием (ГБО), она будет работать на метане. Об этом сообщает журнал «Автоброкер Клуб».

По данным издания, новое оборудование установит дочерняя компания тольяттинской компании ГК «АТС» — «АТС-Белавто». Проектом также займутся Трансгаз Беларусь, Газпром и др. Подробности о новинке должны раскрыть 19 сентября в рамках официальной премьеры.

Ожидается, что седаны с ГБО появятся и в России.

До этого в Китае начались предварительные продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro.

Отмечается, что для рынка КНР он получил приставку Dongfang Yao в названии. Перевести ее можно как «Восточный солнечный свет».

У кроссовера изменились решетка радиатора, колесные диски, появились новые оттенки кузова, переработан центральный тоннель в салоне. Как и прежде, модель будет предлагаться с тремя экранами на передней панели.

Автомобиль получил 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ранее были названы пять быстрых авто, которые в России продают по низким ценам.

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