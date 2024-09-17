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В России сертифицировали внедорожник Tank 400

На российском авторынке сертифицировали рамный внедорожник Tank 400

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Внедорожник Tank 400 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ необходим для начала продаж модели на российском рынке. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили: только новости».

«Информации о том, какая версия сертифицирована, пока нет. Но, вероятно, речь идет о бензиновой или дизельной версиях этого SUV, продажи которых пока что не стартовали даже в Китае», — говорится в сообщении канала.

Сейчас Tank 400 выпускается с гибридной силовой установкой, которая ранее появилась на Tank 500 Hi4-T. Бензиновый турбомотор 2.0 развивает 252 л.с. и выдает 380 Нм крутящего момента. С ним агрегатирована 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и электродвигатель. В наличии понижающая передача. Суммарная мощность силовой установки составляет 408 л.с. Тяговый аккумулятор позволяет проехать 105 км только на электричестве.

Кроме того, скоро появится новая версия внедорожника Tank 400 с дизельным двигателем. Модель получит турбодизель объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с. Ожидается, что автомобили с дизельными моторами отправятся на экспорт.

Tank 400 — внедорожник с рамной конструкцией и дорожным просветом 224 мм. Длина автомобиля составляет 4985 мм при колесной базе 2850 мм. Углы въезда и съезда — 33 и 30 градусов.

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