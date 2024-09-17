Названы пять быстрых авто, которые в России продают по низким ценам

В России можно найти достойные варианты быстрых автомобилей до 3 млн рублей. О них рассказал портал Quto.

Издание посоветовало обратить внимание на рестайлинговый Geely Coolray, который разгоняется до «сотни» за 8,1 с. Он оснащается новым 4-цилиндровым двигателем на 147 л.с. В базовой комплектации Comfort кроссовер предлагают приобрести за 2,5 млн рублей.

Также в России продается Belgee X50, который достигает 100 км/ч за 8,4 с. Он получил полуторалитровый турбомотор и 7-ступенчатый преселективный «робот». Автомобиль продают за 2,3 млн рублей.

До «сотни» за 8,4 с разгоняется и топовая версия Livan S6 Pro с силовым агрегатом на 180 л.с. Стоимость модели — 2,2 млн рублей.

Издание порекомендовало присмотреться и к Omoda C5, который оснащается агрегатом на 147 л.с. и достигает 100 км/ч за 9,9 с. Стоит автомобиль 2,2 млн рублей.

А вот VGV U75 Plus способна разгоняться до «сотни» за 8,2 с. Она оснащается двухлитровым мотором на 199 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». Продают ее за 2,7 млн рублей.

До этого отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» раскрыл цены на Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) и новыми опциями.

Седан в комплектации Comfort оснащается двигателем 1,6 литра на 106 л.с. и МКП. Ее предлагают приобрести за 1,5 млн рублей. Версия с 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и вариатором стоит 1,6 млн рублей. А вот универсал SW «АвтоВАЗ» решил продавать за 1,6 млн или 1,7 млн рублей в зависимости от оснащения.

Также россиянам предлагают приобрести топовую версию модели Techno за 1,8-1,9 млн рублей. За универсал SW Cross с вариатором и новыми опциями придется отдать 2,1 млн рублей.

Ранее были названы автомобили, которые подешевели в России в сентябре.