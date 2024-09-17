Россиянам рассказали о плюсах и минусах кроссовера Suzuki Grand Vitara

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал о плюсах и минусах кроссовера Suzuki Grand Vitara JT.

«В сравнении со своими ровесниками Suzuki Grand Vitara JT выглядит несколько старомодно. Но, несмотря на это, модель очень надежная. Именно поэтому на вторичке такие автомобили стоят достаточно дорого для своего возраста – от 650 тыс. рублей за 16-летний кроссовер», — сказал автоэксперт.

По его словам, двигатели 2 и 2,4 литра работают на бензине АИ-92. Ресурс агрегатов составляет несколько сотен тысяч километров.

На Suzuki Grand Vitara устанавливались на выбор либо пятиступенчатая механика, либо пятиступенчатый автомат.

АКПП хвалят даже больше, чем механику, однако механическая коробка тоже отличается высокой степенью надежности.

До этого стало известно, что самый надежный мотор Chevrolet — B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с. Его ресурс составляет не менее полумиллиона километров.

Агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и двухрядное V-образное расположение 16-ти клапанов в ГБЦ (на каждый цилиндр приходится два впускных и два выпускных клапана). Работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, привод распредвалов цепной, а фазовозвращатели отсутствуют. Почти все технические решения, использованные в этом двигателе, обеспечивают его малофорсированность и надежность.

Моторы B15D2 устанавливались на автомобили Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo) и Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti).

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