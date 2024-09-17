Россиянам рассказали, почему не стоит бояться китайских роботизированных коробок передач

Большинство роботизированных коробок передач, которые устанавливаются на китайские автомобили, отличаются надежностью. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автомобильного эксперта компании Expocar Александра Ковалева. По его словам, такие коробки передач выпускают известные фирмы.

«Например, Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo используют трансмиссии Getrag, которая также поставляет КПП для BMW и Mini. Трансмиссии для автомобилей Changan производит менее известная компания TMC. На GAC GS3 установлен робот, разработанный а структурным подразделением GAC», — сказал Ковалев.

По его словам, предвзятое отношение к роботизированным КПП следует оставить в прошлом. Большинство китайских автопроизводителей либо выбирают продукцию известных мировых брендов, либо сотрудничают с ведущими местными поставщиками, либо сами разрабатывают коробки передач.

До этого автоэксперты дали советы по выбору б/у машины. По их словам, подержанный автомобиль лучше покупать у знакомых, которым вы доверяете.

Если такой возможности нет, они рекомендуют обратиться к известному дилеру или искать варианты на крупных интернет-площадках. Также эксперты советуют не приобретать машину, которую продают по слишком низкой цене. Это говорит о том, что с авто что-то не так.

Помимо этого, эксперты советуют изучить состояние салона автомобиля и провести проверку технического состояния.

Начать осмотр стоит с оценки кузова и подкапотного пространства. Попросите завести машину — убедитесь, что переход с повышенных оборотов на холостой ход проходит без «провалов» (явный признак неисправности). Следует обратить внимание на чистоту отдельных узлов и деталей - она может указывать на их недавнюю замену. Наличие дыма из выхлопной трубы — признак высокого износа двигателя или попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

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