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Правительство поддержало новый штраф за езду без ОСАГО

Кабмин РФ поддержал введение штрафа за повторную езду без ОСАГО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Правительство России поддержало инициативу ввести штраф за повторную езду без ОСАГО в размере 3-5 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, пишет ТАСС.

«Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, поддерживается», — говорится в документе.

Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики. Изменения могут быть внесены в КоАП РФ.

До этого сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом предупредил Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.

«Возьмем типичного владельца (старше 25 лет, за рулем он больше двух лет) Kia Rio 2020 года выпуска с двигателем мощностью 122 л.с. Для него полис будет стоить 9,1–13,8 тыс. рублей, для аналогичного белоруса — примерно 3 тыс. в пересчете на российские деньги», — заявили эксперты.

Ранее стало известно, какие китайские авто россияне покупают охотнее всего.

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