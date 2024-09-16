Россиянам объяснили, почему автомобили с «роботом» откатываются назад на подъеме

Многие водители жалуются на то, что при подъеме автомобили с роботизированной коробкой передач откатываются назад. Об этом рассказал автоэксперт журнала

«За рулем» Кирилл Милешкин.

«Роботизированная коробка передач (неважно, с одним сцеплением или с двумя) по своей сути — механика с автоматизированным выжимом сцепления и переключением передач. Поэтому хотя бы минимального отката на подъеме не избежать», — заявил он.

По его словам, порой производители реализуют «противооткат» через рабочую тормозную систему. Это приводит к тому, что колодки «распускаются» только спустя несколько секунд, когда водитель переносит ногу на другую педаль. Милешкин отметил, что порой система не замечает небольшие подъемы (например, такое встречается среди машин Lada с АМТ). Эксперт пояснил, что это недоработка алгоритма, который закладывают производители.

До этого автоэксперты дали советы по выбору б/у машины. По их словам, подержанный автомобиль лучше покупать у знакомых, которым вы доверяете.

Если такой возможности нет, они рекомендуют обратиться к известному дилеру или искать варианты на крупных интернет-площадках. Также эксперты советуют не приобретать машину, которую продают по слишком низкой цене. Это говорит о том, что с авто что-то не так.

Помимо этого, эксперты советуют изучить состояние салона автомобиля и провести проверку технического состояния.

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