На видео попал момент госпитализации школьницы после избиения молотком в Челябинске

Очевидцы сняли на видео госпитализацию школьницы, пострадавшей от нападения ученика с молотком в Челябинске. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На видео показано, как медики отвозят в карету скорой помощи 13-летнюю Валерию, которой проломили голову молотком во время урока биологии. По словам очевидцев, она вся в крови. Сейчас школьница находится в реанимации.

Нападение на учащихся 68-й школы произошло утром 16 сентября. По версии следствия, 13-летний мальчик пронес в школу молоток, с которым впоследствии напал на одноклассников и учителей. Как пишет Life со ссылкой на Shot, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток. По данным RT, помимо молотка, у школьника при себе были нож и пневматический пистолет.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Контроль за ситуацией и расследованием обстоятельств случившегося взял на себя лично губернатор региона Алексей Текслер.

СК возбудил два уголовных дела, одно из которых — по статье «Халатность».

Ранее сообщалось, что школьника, напавшего с молотком на одноклассников в Челябинске, задержали.