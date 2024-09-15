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Глава Ford рассказал о сложностях конкуренции с китайскими производителями электрокаров

Глава Ford Фарли назвал китайские электрокары угрозой для автопромышленности США

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Jonathan Weiss/Shutterstock

Китайские компании, выпускающие электромобили, агрессивно расширяются на зарубежные рынки, создавая экзистенциальную угрозу для автомобильной промышленности США. Об этом заявил гендиректор Ford Джим Фарли в беседе с The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, китайские производители электромобилей совершают агрессивную экспансию на рынки других стран за счет низких цен, выгодных цифровых функций, использования искусственного интеллекта и быстрого выпуска новых моделей. Эта ситуация представляет большую угрозу для американской автопромышленности, отметил Фарли. Он признал, что компании из Китая внедряют в свои электрокары технологии, которые не предлагает ни один автопроизводитель в США.

Фарли сообщил, что в течение нескольких лет китайский бренд BYD и другие местные фирмы отняли у иностранных конкурентов, которые ранее доминировали в КНР, целую долю рынка. В настоящее время они быстро растут и увеличивают продажи в Азии, Европе на Ближнем Востоке.

Издание приводит цитату основателя Tesla Илона Маска, который назвал Китай «самым конкурентоспособным» автопроизводителем в мире.

В мае стало известно, что Tesla стремительно теряет свои позиции в Китае. Продажи электромобилей американского производителя в КНР по итогам апреля оказались на 21% ниже, чем годом ранее. При этом общие продажи электрокаров в Китае в указанном месяце взлетели на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее эксперты назвали главное преимущество китайских авто перед «старыми» автопроизводителями.

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