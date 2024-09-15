Механик нашел в каршеринговом Lexus 71 сверток с подозрительными веществами

Механик автосервиса во время ремонта обнаружил в Lexus из каршеринга 71 сверток с подозрительным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, каршеринговый Lexus пригнали в автосервис для проверки работы подушек безопасности. В процессе ремонта механику потребовалось разобрать центральную консоль автомобиля вокруг селектора коробки передач. Сняв декоративную панель, работник сервиса обнаружил несколько пакетов, в которых находился 71 сверток с неизвестным веществом.

Механик рассказал о находке своему начальнику, который сначала распорядился выбросить подозрительные пакеты. Затем, узнав о количестве обнаруженных веществ, он обратился в полицию. Свертки направлены на экспертизу, ведется розыск их владельца.

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