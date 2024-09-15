На МКАД произошло ДТП с тремя машинами

На МКАД произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на 81-м километре МКАД на внешней стороне трассы. Машины столкнулись во второй полосе. На месте ДТП работают городские оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

«Движение в районе ДТП затруднено на 1,8 км. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — предупредили в столичном Дептрансе.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария произошла после развязки с Дмитровским шоссе. По состоянию на 17:25 мск пробка в районе места аварии растянулась уже на 2,2 км.

До этого в Челябинской области грузовик МАЗ смял четыре автомобиля у светофора, пострадали два человека.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после того, как пассажирка выпрыгнула из такси на ходу.