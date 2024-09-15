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В Новой Москве произошло массовое ДТП с пятью машинами

В Новой Москве произошло лобовое ДТП с участием пяти автомобилей

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На Варшавском шоссе в Новой Москве произошло лобовое ДТП. Об этом сообщает «Агентство Москва» в своем Telegram-канале.

По его данным, всего в аварии участвовали пять автомобилей. Прибывшие на место медики госпитализировали двоих пострадавших, еще двое от госпитализации отказались. О причинах аварии не сообщается.

До этого в Приморье женщина выпрыгнула из такси на ходу, когда водитель потерял сознание и стал наезжать на дорожное ограждение. Пострадавшая получила вывих плеча.

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, полиция возбудила уголовное дело.

Ранее в Челябинской области МАЗ смял четыре автомобиля, остановившихся у светофора.

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