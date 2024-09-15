Машины главы МВД Бранденбурга облили неизвестной жидкостью из-за его отношения к мигрантам

Неизвестные облили жидкостью два автомобиля главы МВД немецкой федеральной земли Бранденбург Михаэля Штюбгена, пишет Der Spiegel.

Как сообщает журнал, машины, которыми также пользовались члены семьи политика, находились на земельном участке в Финстервальде на юге Бранденбурга. Их облили неизвестной жидкостью. Полиция начала расследование и обнаружила письменное признание в совершении преступления, которое указывает на левоэкстремистскую подоплеку.

Согласно статье, после инцидента на левой платформе Indymedia было опубликовано признание в совершении преступления, в котором упоминался центр для беженцев, который будет построен в столичном аэропорту Вилли Брандта и в том числе займется ускорением высылки нелегалов.

Штюбген отреагировал на нападение «воинственно», отмечает издание.

«В течение многих лет я сталкивался с левой пропагандой против моего курса в области миграции и политики безопасности. Тот факт, что несколько коммунистов из каменного века нападают на частную собственность моей семьи, является явным нарушением, и ему нет места в демократии», — сказал он.

Spiegel добавил, что несколько дней назад политик попал в заголовки газет, запретив исламский центр в Финстервальде.

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