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Появилось видео с последствиями массового ДТП с МАЗом под Челябинском

В Челябинской области МАЗ разбил четыре машины на светофоре, пострадали двое

В Челябинской области произошло массовое ДТП с участием грузовика МАЗ, который врезался в стоящие у светофора автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла на 146-м километре трассы ЮжноуральскМагнитогорск. В ДТП пострадали водитель и пассажир Lada Granta.

«По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он совершил столкновение с остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем Lada Granta», — отмечается в сообщении.

По инерции Lada продвинулась вперед и врезалась в Hyundai Sonata, Kia Ceed и Geely Atlas. На видео с последствиями аварии видно, что две машины от удара съехали в кювет.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после того, как пассажирка такси выпрыгнула из машины на ходу.

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