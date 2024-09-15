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После прыжка пассажирки такси на ходу в Приморье возбудили уголовное дело

В Приморье возбуждено уголовное дело после прыжка пассажирки такси на ходу

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Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как пассажирка такси выпрыгнула из машины на ходу. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейские разыскали пострадавшую пассажирку, 47-летнюю жительницу города Артема. Она рассказала, что водитель потерял сознание и въехал в дорожное ограждение, привести его в сознание пассажирке не удалось. После этого она выпрыгнула из машины и получила вывих плеча.

Инцидент попал на запись видеорегистратора автомобиля, ехавшего следом. Оказавшись на проезжей части, женщина отползла к обочине.

Ранее на Урале каршеринг перелетел через забор и врезался в дом.

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