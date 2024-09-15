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Каршеринг на Урале врезался в дом, перелетев через забор

В Среднеуральске каршеринг перелетел через забор и врезался в дом

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Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Среднеуральске каршеринговый автомобиль перелетел через забор частного дома и врезался в стену строения. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

На видеозаписи с последствиями инцидента видно, что каршеринговый автомобиль находится за забором частного домовладения, уткнувшись передней частью в землю. Из-за забора видна задняя часть машины. Водитель в результате аварии остался жив.

Обломки автомобиля пытаются достать из-за забора с помощью грузовика с краном-манипулятором, уточняет e1.ru в своем Telegram-канале.

На фото с последствиями ДТП видно, что от удара сильно накренился столб с электропроводами. Повреждена и стена строения за забором.

Ранее в Приморье женщина выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись поведения водителя.

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