Появилось видео, как в Приморье женщина выпрыгнула из такси на ходу

В Приморье женщина выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись поведения водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka 25.

Инцидент произошел на трассе «Владивосток — Артем». На видеозаписи видно, что автомобиль приблизился к разделительному ограждению с левой стороны проезжей части. В этот момент у машины открылась задняя дверь и на дорогу выпала женщина, которая поползла в сторону обочины. Пострадавшая рассказала, что выпрыгнула из машины на ходу после того, как водитель начал падать за рулем. До этого он заторможенно разговаривал и странно себя вел.

Мужчина уехал с места происшествия, не заметив, что пассажирка выпала на дорогу. Инцидентом заинтересовались в местной полиции.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию о том, что в районе улицы Маковского из движущегося автомобиля выпрыгивает неизвестная. По данному факту полицейские проводят проверку», — отмечается в сообщении УМВД по Владивостоку.

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