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Эксперты назвали главное преимущество китайских авто перед «старыми» автопроизводителями

Telegraph: китайские электромобили могут вытеснить западные бренды с рынка

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Китайские автопроизводители быстро завоевывают мировой рынок электромобилей, вытесняя крупные западные бренды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на таблоид Telegraph.

Эксперты отметили, что если недавно на китайском рынке доминировали иностранные марки, то с появлением Tesla и развитием местных производителей электромобилей все изменилось. Так, молодое поколение китайских потребителей стало отдавать предпочтение отечественным брендам, пишет издание.

В свою очередь западные автоконцерны оказались не готовы к такому развитию событий на рынке. Из-за натиска китайского автопрома, многие компании сокращают свое производство в Китае и несут убытки. А китайские компании, такие как BYD, наращивают продажи и выходят на мировой рынок.

Главное преимущество китайских электромобилей — низкая цена при достаточно высоком качестве. Это обеспечивается развитой производственной базой и государственной поддержкой отрасли.

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