Глава столицы Ямала сдвинул с места 15-тонный «КамАЗ»

Глава города Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Титовский помог сдвинуть с места «КамАЗ». Видеозапись разместил «Салехард.Онлайн».

Как отмечается, глава столицы Ямала в День города поучаствовал во Всероссийском турнире по силовому экстриму «Богатырские игры на Ямале».

На видео можно увидеть, как Титовский вместе со своими заместителями при помощи каната катят по дороге 15-тонный «КамАЗ».

Российские спортсмены нередко отличаются подобными достижениями. Так, победитель соревнований по силовому экстриму и кросслифтингу Денис Вовк смог сдвинуть с места корабль весом более двух тысяч тонн и протащил 40-тонный авиалайнер Airbus A319 на 4,3 метра, а житель Владивостока, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин переместил 312-тонный кран в годовщину присоединения Крыма.

Ранее британец сдвинул самолет ушами.