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На МКАД произошло массовое ДТП с несколькими автомобилями

На юге Москвы произошло массовое ДТП на МКАД

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Depositphotos

На юге Москвы произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На внутренней стороне 25 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве предупредили, что движение в районе аварии затруднено, водителям следуем искать пути объезда проблемного участка МКАД.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием самокатчика.

Инцидент произошел в поселке Толстопальцево, на улице Ленина. Человек решил переехать дорогу на электросамокате, но сделал это в не предназначенном для пересечения месте. Пешеход не смог справиться с управлением и столкнулся с автобусом.

Позже выяснилось, что под колесами транспорта оказался восьмилетний мальчик. После аварии у него диагностировали травму шеи, черепно-мозговую травму, переломы ключицы и бедра. Ребенка доставили в больницу.

Ранее в Петербурге самокатчик вылетел с набережной в Неву.

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