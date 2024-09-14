В Мадриде запретили прокат электросамокатов

Власти столицы Испании Мадрида приняли решение запретить с октября 2024 года каршеринговые электросамокаты в городе. Об этом сообщает El Periodico de Espana.

По мнению местных властей, шеринговые фирмы не выполнили ранее выданные им требования. В частности, речь идет об обязательном присутствии сервиса на территории всего города, страховом покрытии и внедрении технологий, которые бы запрещали передвижение или парковку электросамокатов в запрещенных для этого местах. Ничего из этого не было сделано.

В Мадриде есть три сервиса аренды и около 6 тыс. электросамокатов. В мэрии города заявили, что новые разрешения на эксплуатацию электросамокатов фирмам больше выдаваться не будут из-за того, что они не могут обеспечить безопасность граждан.

До этого Министерство транспорта России представило законопроект, который предполагает ставить на учет средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты и электровелосипеды.

В нем отмечается, что регистрировать СИМ в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки нужно будет с 1 сентября 2026 года. Владельцы средств индивидуальной мобильности должны будут получить аналог госномера «учетный знак» и «учетную метку» (QR-код).

Россияне, которые уже владеют СИМ, нужно будет зарегистрировать их до 1 марта 2027 года, говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нововведения сделаны для «обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД», а также повышения безопасности дорожного движения.

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