В ПДД появятся новые ограничения для водителей

Минтранс предлагает запретить пользоваться водителю время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией автомобиля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Изменения в ПДД, предложенные Минтрансом, предполагают запрет на пользование во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения. Исключение будет сделано только для случаев, когда водителю нужен навигатор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас, согласно действующим ПДД, водитель может разговаривать по телефону за рулем, если он оборудован устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

До этого стало известно, что в Татарстане запустили обновленный сервис «Народный инспектор». За сообщение в нем о нарушении ПДД татарстанцы будут получать вознаграждение в размере 25% от штрафа.

В частности, почти 1,5 тыс. рублей можно получить за видео с выездом автомобиля на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. 1,1 тыс. рублей — за видео с загрязнением окружающей среды отходами производства. 300 рублей — размер вознаграждения за видео с непристегнутым водителем или пассажиром машины. За видео водителя за рулем с телефоном можно получить 435 рублей.

Отмечается, что выплаты производятся в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу запрет на высадку инвалидов I группы из транспорта.