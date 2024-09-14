Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии остановил выпуск хетчбэков 500e

В Италии остановили сборку хетчбэков Fiat 500e из-за низкого спроса

close
Fiat

Автомобильный концерн Stellantis объявил о приостановке сборки электрокаров Fiat 500e на заводе в Турине из-за низкого спроса на такие машины. Об этом сообщает reuters.com.

«Эта мера необходима в связи с текущим отсутствием заказов», — говорится в заявлении Stellantis.

В компании также отметили, что сейчас с серьезными трудностями на европейском рынке столкнулись все производители, и особенно те, что выпускают электромобили.

Конвейеры были остановлены 13 сентября сроком на четыре недели.

До этого стало известно, что немецкая компания Volkswagen представила обновленный Taos.

У модели появились новые бампер и решетка радиатора, а LED-фары стали стандартным оборудованием для всех версий. Сзади у Taos появился фонарь во всю ширину кузова и подсвечивающийся логотип. В палитру цветов добавлены оттенки Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray.

В салоне Taos установлена другая передняя панель. Также улучшена шумоизоляция, пересмотрены материалы отделки и цвета.

Двигатель объемом 1,5 литра получил новые поршневые кольца, топливные форсунки и увеличенный интеркулер. Мощность мотора выросла с 160 до 176 л.с.

Ранее сообщалось, что продажи компактных кроссоверов iCar V23 в Китае начнутся в конце 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами