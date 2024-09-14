В Италии остановил выпуск хетчбэков 500e

Автомобильный концерн Stellantis объявил о приостановке сборки электрокаров Fiat 500e на заводе в Турине из-за низкого спроса на такие машины. Об этом сообщает reuters.com.

«Эта мера необходима в связи с текущим отсутствием заказов», — говорится в заявлении Stellantis.

В компании также отметили, что сейчас с серьезными трудностями на европейском рынке столкнулись все производители, и особенно те, что выпускают электромобили.

Конвейеры были остановлены 13 сентября сроком на четыре недели.

До этого стало известно, что немецкая компания Volkswagen представила обновленный Taos.

У модели появились новые бампер и решетка радиатора, а LED-фары стали стандартным оборудованием для всех версий. Сзади у Taos появился фонарь во всю ширину кузова и подсвечивающийся логотип. В палитру цветов добавлены оттенки Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray.

В салоне Taos установлена другая передняя панель. Также улучшена шумоизоляция, пересмотрены материалы отделки и цвета.

Двигатель объемом 1,5 литра получил новые поршневые кольца, топливные форсунки и увеличенный интеркулер. Мощность мотора выросла с 160 до 176 л.с.

Ранее сообщалось, что продажи компактных кроссоверов iCar V23 в Китае начнутся в конце 2024 года.