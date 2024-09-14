Массовая авария парализовала движение на востоке Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на востоке Москвы. Об этом сообщает Tеlegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (в районе 1-й улицы Измайловского Зверинца, д. 8) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшей массовой аварии и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП затруднено. В ведомстве водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого в Пермском крае произошло ДТП с участием главного редактора местной газеты «Пятница» Зарины Ситдиковой и врача-хирурга Виталия Кривощекова.

Авария произошла на 25-м километре автодороги «Пермь — Ильинский». По словам журналистки, внедорожник Hummer частью кузова выехал на встречную полосу, где врезался в ее машину. Женщина не смогла уклониться от столкновения, поскольку справа от ее машины находилось бетонное ограждение.

За рулем внедорожника Hummer ехал завотделением нейрохирургии Пермской краевой клинической больницы Виталий Кривощеков. Кроме Ситдиковой в аварии пострадали еще два человека.

Ранее россиянам рассказали, что категорически запрещено делать в дорожных заторах.