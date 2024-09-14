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В официальных пабликах Geely и Exeed появилась реклама Haval

В России в официальных пабликах Geely и Exeed появилась реклама Haval

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Телеграм-канал «No Limits»

Китайская компания Haval начала рекламное наступление на конкурентов, разместив в их соцсетях свою рекламу. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В соцсетях появились скриншоты из официальных пабликов Geely, Exeed, Jaecoo, Omoda и Москвича, где Haval через Telegram ads разместил свою рекламу», — говорится в сообщении.

В последний раз нечто подобное и смелое делал «АвтоВАЗ» с рекламой Vesta, когда вазовцы тролили Hyundai.

До этого стало известно, что цена кроссоверов Haval Jolion в Белоруссии оказалась на 200-400 тыс. российских рублей ниже, чем в России.

В пересчете на российскую валюту, базовую версию Haval Jolion в Белоруссии можно приобрести за 1,8 млн рублей. В России цена этого кроссовера, выпускаемого на заводе в Тульской области, начинается от 2 млн рублей. Таким образом, в соседней стране этот автомобиль предлагается на 200 тыс. рублей дешевле, чем в России.

Существенная разница в цене Jolion на белорусском и российском рынке наблюдается во всех комплектациях. В частности, Jolion в максимальной комплектации с мотором на 150 л.с. и полным приводом в Белоруссии стоит 2,42 млн рублей. В России Jolion в максимальной версии предлагается за 2,8 млн рублей, разница составляет 380 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, сколько прибавил в цене бестселлер Haval за три года.

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