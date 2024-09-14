Chery готовит к выходу на рынок вторую модель суббренда iCar

Китайский автопроизводитель Chery начнет продажи кроссоверов iCar V23 в конце 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

iCar является суббрендом компании Chery. V23 - вторя модель в линейке фирмы.

По габаритам iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Дорожный просвет составляет 212 мм. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами.

В салоне iCar V23 установлен большой дисплей, цифровая приборная панель, трехспицевый мультируль и множество физических элементов управления. Информационно-развлекательная система автомобиля построена на базе чипсета Snapdragon 8155 от Qualcomm.

Модель будет доступна в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL. Запас хода 400 и 500 км соответственно.

В Китае новый кроссовер iCar V23 будет стоить 119,8 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Белоруссии начались продажи нового кроссовера Dongfeng Mage.

Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок — бензиновых, гибридных и электрических. Пока же автомобиль оснащается турбомотором 1.5 л. мощностью 204 л.с.

У автомобиля может быть один из двух двигателей. Первый – это бензиновый турбомотор с использованием технологий DFM-Honda мощностью 200 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Вторая версия – с гибридной силовой установкой мощностью 292 л.c.

Ранее сообщалось, что самый выносливый мотор Chevrolet устанавливали на Cobalt.