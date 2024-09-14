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В Москве восстановили движение на МКАД после массового ДТП

Движение на МКАД восстановили после ДТП с пятью машинами

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после массового ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранса».

Об аварии ведомство написало в 23:51 13 сентября. ДТП произошло на 10 км автодороги. Там столкнулись пять транспортных средств. После произошедшего движение автомобилей в этом районе было затруднено на 1,4 км. В 2:10 стало известно о том, что последствия аварии ликвидированы.

На прошлой неделе стало известно о нескольких авариях на МКАД. Так, 2 сентября появилось видео, как каршеринговый автомобиль взлетел в воздух, наехав на оторвавшееся колесо грузовика. 4 сентября движение по автодороге парализовало из-за серьезного ДТП с двумя грузовиками. А 5 сентября на внешней стороне 43-го км МКАД загорелся автомобиль.

Ранее была названа самая опасная для водителей улица в Москве.

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