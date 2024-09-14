На 10 км МКАД произошло массовое ДТП

В Москве произошло массовое столкновение автомобилей на внутренней стороне МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранса».

По данным ведомства, авария произошла на 10 км автодороги. В результате ДТП столкнулись пять транспортных средств.

«Движение в районе ДТП затруднено на 1,4 км», — уточняется в посте.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе стало известно о нескольких авариях на МКАД. Например, появилось видео, как каршеринговый автомобиль взлетел в воздух, наехав на оторвавшееся колесо грузовика. 4 сентября движение по автодороге было парализовано из-за серьезного ДТП с двумя грузовиками. А 5 сентября на внешней стороне 43-го км МКАД загорелся автомобиль.

Ранее была названа самая опасная для водителей улица в Москве.