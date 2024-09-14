Утильсбор на автомобили в России вырастет с октября на 70-85%

Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора (так называют налог, который импортеры и производители должны платить за каждое произведенное или ввезенное в РФ транспортное средство) для автомобилей до 2030 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

«В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно», — отметило министерство.

Там добавили, что индексация для некоторых видов спецтехники, производство которой в РФ пока только осваивают, будет отложена до 2026 и 2028 годов. А суммы утильсбора для машин, ввезенных в страну до 1 октября этого года, будут определяться на основании предыдущих коэффициентов, если подать документы в таможенные органы не позже 15 октября.

На этой неделе «Газета.Ru» выяснила, что автокомпании начали повышать цены и сокращать программы лояльности в России, не дожидаясь 1 октября, когда правительство России должно утвердить новые ставки утилизационного сбора. В автосалонах начался бум продаж — россияне кинулись скупать машины, а на границах возникли очереди автовозов, которые пытаются доставить иномарки до изменения ставок.

Ранее стало известно о рекордном подорожании китайских авто после повышения утильсбора.