Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Утильсбор на автомобили в России вырастет с октября на 70-85%

С 1 октября в России начнет действовать долгосрочная шкала индексации утильсбора

close
Nikolay Titov/Global Look Press

Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора (так называют налог, который импортеры и производители должны платить за каждое произведенное или ввезенное в РФ транспортное средство) для автомобилей до 2030 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

«В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно», — отметило министерство.

Там добавили, что индексация для некоторых видов спецтехники, производство которой в РФ пока только осваивают, будет отложена до 2026 и 2028 годов. А суммы утильсбора для машин, ввезенных в страну до 1 октября этого года, будут определяться на основании предыдущих коэффициентов, если подать документы в таможенные органы не позже 15 октября.

На этой неделе «Газета.Ru» выяснила, что автокомпании начали повышать цены и сокращать программы лояльности в России, не дожидаясь 1 октября, когда правительство России должно утвердить новые ставки утилизационного сбора. В автосалонах начался бум продаж — россияне кинулись скупать машины, а на границах возникли очереди автовозов, которые пытаются доставить иномарки до изменения ставок.

Ранее стало известно о рекордном подорожании китайских авто после повышения утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами