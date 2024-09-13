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Стало известно, сколько денег Минпромторг выделит на льготное автокредитование

Минпромторг: на программу льготного автокредитования выделят 6,5 млрд рублей

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В 2024 году Минпромторг выделит дополнительно 6,5 млрд рублей на программу льготного автокредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с поручением первого зампреда правительства Российской Федерации Дениса Мантурова Минпромторг России дофинансирует программы стимулирования спроса в 2024 году. На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Это позволит дополнительно реализовать 36 тыс. машин в России, отметили в Минпромторге.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей в последний месяц лета 2024 года стали рекордными за последние 3,5 года.

Так, за прошедший месяц в РФ было продано 148,3 тыс. новых легковых машин. Месячный результат, превышающий эту цифру, российский авторынок до этого демонстрировал в апреле 2021 года, когда за месяц было реализовано 171,5 тыс. автомобилей.

Кроме того, российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал предлагать Lada Largus в кредит без первоначального взноса. Фирменная программа от «придворного» финансового партнера автогиганта «Авто Финанс Банка» называется 20 Lada Free. При этом полная стоимость кредита составит от 20,057% до 25,585% годовых. Действовать особые условия будут только до конца сентября.

Ранее сообщалось, что в России снизились цены на автомобили с пробегом.

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