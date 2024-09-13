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Названа средняя стоимость полиса каско в России

Средняя стоимость полиса каско в РФ составила 44 тысячи рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России средняя стоимость полиса каско за первое полугодие 2024 года составила 44,4 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Банки.ру».

«В первом полугодии 2024 года средняя стоимость полиса каско составила 44,4 тысячи рублей при средней страховой сумме в 2,6 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В топ-5 марок автомобилей, на которые чаще всего в первом полугодии 2024 года оформлялось каско, попали Kia, Chery, Lada, Hyundai и Haval. При этом они были наиболее популярными как среди мужчин, так и среди женщин.

До этого сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом предупредил Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.

«Возьмем типичного владельца (старше 25 лет, за рулем он больше двух лет) Kia Rio 2020 года выпуска с двигателем мощностью 122 л.с. Для него полис будет стоить 9,1–13,8 тыс. рублей, для аналогичного белоруса — примерно 3 тыс. в пересчете на российские деньги», — заявили эксперты.

Ранее стало известно, что в России сильно подорожали автозапчасти.

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