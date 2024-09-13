Стало известно о рекордном подорожании кроссовера Geely Coolray в РФ за четыре года

Китайский кроссовер Geely Coolray за четыре года с начала российских продаж подорожал на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Кроссовер Geely Coolray появился на российском рынке в 2020 году. В мае стартовали продажи бюджетной версии, которая на тот момент стоила 1,1 млн рублей. А к концу 2022 года модель начали предлагать уже от 2,3 млн рублей. В октябре 2023 года обновленная версия автомобиля стоила уже 2,6 млн рублей», — сказал Житнухин.

В сентябре 2024 года кроссовер первого поколения можно купить по цене от 2,3 млн рублей, а новую модель — от 2,6 млн рублей. Таким образом, за четыре года Geely Coolray подорожал на 1,5 млн рублей, отметил эксперт.

До этого стало известно, что самым распространенным китайским автомобилем в России является кроссовер Haval Jolion. На середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране.

Вторым по распространенности оказался кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьем месте Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 67,3 тыс. машин и долей в 3,6% от общего числа китайских машин. За ним следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

Замыкают десятку наиболее распространенных «китайцев» кроссовер Lifan X60, уже покинувший российский рынок, и внедорожник Great Wall Hover H3, также уже снятый с производства. Всего в России насчитывается по состоянию на 1 июля 2024 года 1,86 млн китайских легковых автомобилей, что составляет 4% от общего числа машин в стране.

Ранее сообщалось, что в России появится кроссовер Exeed с уникальной навигацией.