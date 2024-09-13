Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к осенним холодам

Водителям рекомендуется проверить состояние дворников и топливный фильтр перед приходом осенних холодов. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Летом многие были в дальних поездках, иногда заезжали на непонятные заправки, поэтому перед холодами лучше проверить топливный фильтр. Туда могла попасть вода, парафин, что неблагоприятно и при низких температурах будет препятствовать запуску двигателя. <...> Как всегда осенью нас ждет большое количество осадков. Поэтому нужно проверить механизмы, которые приводят в движение дворники, а также сами резинки», — сказал эксперт.

По его словам, автовладельцам важно оценить, в каком состоянии находится аккумулятор машины. Помимо этого стоит очистить радиатор от тополиного пуха и приобрести специальную жидкость для стекол. Хайцеэр уточнил, что при похолодании важно заливать в автомобиль зимний стеклоочиститель, который не будет замерзать.

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров до этого рассказал «Газете.Ru», что при подготовке автомобиля к осени важно проверить состояние тормозной системы. Ее неисправность можно определить по продолжительным скрипам, скрежету и другим звуковым сигналам, характерному запаху, а также замедлению процесса остановки автомобиля. В этом случае вероятнее всего потребуется замена тормозных колодок и других изношенных деталей.

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