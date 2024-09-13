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Правила выдачи водительских прав в России не планируют менять

РИА: МВД РФ не планирует менять правила экзаменов и выдачи водительских прав

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Максим Блинов/РИА Новости

В России не планирует вносить изменения в правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.

«В настоящее время внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года №1097, не планируется», — говорится в сообщении.

Правила сдачи экзамена на водительские права изменились с 1 апреля текущего года. Водителям, имеющим права иностранного образца, теперь нужно получать российские удостоверения. Международные водительские удостоверения будут признаны недействительными после года с момента получения или приобретения их владельцами вида на жительство или гражданства РФ.

Кроме того, они будут недействительны спустя год с момента, когда гражданин РФ, имеющий иностранные права, въехал на территорию страны для постоянного проживания.

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