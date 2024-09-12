В Госдуме прокомментировали просьбу КНР не инвестировать в автопроизводство в РФ

Рекомендация властей Китая местным автопроизводителям, согласно которой им не стоит инвестировать в Россию, носит коммерческий характер. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Они и так особо не вкладываются, потому что это касается только локальной сборки. То есть добавленной стоимости остается крайне мало. Я думаю, что эта рекомендация носит коммерческий характер», — сказал депутат.

Зампред комитета отметил, что рекомендация Китая не носит политический характер. При этом, по словам парламентария, с коммерческой точки зрения подобное решение оправдано.

О просьбе властей Китая к автопроизводителям 12 сентября сообщило агентство Reuters. По его данным, причиной тому послужила якобы опасность инвестиций в автостроение за пределами государства. Так, автопроизводителям рекомендовали отказаться от вложений в предприятия, расположенные в Индии, Турции и России.

Ранее стало известно, какие китайские авто россияне покупают охотнее всего.