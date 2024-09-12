Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали просьбу КНР не инвестировать в автопроизводство в РФ

Депутат Делягин: просьба КНР к автопроизводителям о вложениях в РФ коммерческая

close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Рекомендация властей Китая местным автопроизводителям, согласно которой им не стоит инвестировать в Россию, носит коммерческий характер. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Они и так особо не вкладываются, потому что это касается только локальной сборки. То есть добавленной стоимости остается крайне мало. Я думаю, что эта рекомендация носит коммерческий характер», — сказал депутат.

Зампред комитета отметил, что рекомендация Китая не носит политический характер. При этом, по словам парламентария, с коммерческой точки зрения подобное решение оправдано.

О просьбе властей Китая к автопроизводителям 12 сентября сообщило агентство Reuters. По его данным, причиной тому послужила якобы опасность инвестиций в автостроение за пределами государства. Так, автопроизводителям рекомендовали отказаться от вложений в предприятия, расположенные в Индии, Турции и России.

Ранее стало известно, какие китайские авто россияне покупают охотнее всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами