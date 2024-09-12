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В Казани мигранты кинули в машину ДПС мусор

В Казани мигранты бросили в полицейскую машину банку

В Казани мигранты забросали полицейскую машину мусором на дороге. Видео опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

Судя по опубликованным кадрам, из Renault Kaptur высунулся человек и бросил открытую банку с напитком в автомобиль ДПС. После этого мужчина начал показывать полицейским неприличные жесты.

Машина с нарушителями пыталась уехать, но ей преградили дорогу автомобилисты. Инспекторы вытащили из салона Renault злоумышленника.

О том, чем закончился инцидент, неизвестно.

До этого стало известно, что в Тюменской области мужчина за рулем бетономешалки пытался уйти от погони, но сошел с дороги.

Инцидент произошел в Ишиме. Компания из четырех водителей выпивала в местном заведении. На это обратили внимание местные жители и сообщили в полицию. Тем временем один из мужчин сел за руль габаритного транспорта и поехал в пункт назначения.

Его стали преследовать сотрудники правоохранительных органов, но россиянин не останавливался. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет. Мужчину за рулем задержали.

Ранее россиянам рассказали, что категорически запрещено делать в дорожных заторах.

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