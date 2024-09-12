«АвтоВАЗ» запустил специальную программу на покупку Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал предлагать Lada Largus в кредит без первоначального взноса. Об этом сообщает quto.ru.

«Фирменная программа от «придворного» финансового партнера автогиганта «Авто Финанс Банка» называется 20 Lada Free. При этом полная стоимость кредита составит от 20,057% до 25,585% годовых. Действовать особые условия будут только до конца сентября», — говорится в сообщении.

Продажи универсалов и фургонов Lada Largus на российском рынке начались 20 июня.

Пятиместный универсал Lada Largus предлагается в базовой комплектации Classic, которая оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

В оснащение фургона Lada Largus входят подушка безопасности водителя, кондиционер, ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако позже все запасы оказались полностью распроданы.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая версия Lada Largus.