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Дилеры выдвинули пять требований к автозаводам, которые могут резко покинуть Россию

РОАД назвал пять требований, которые автозаводы должны выполнить для локализации иномарок

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести новые требования к автозаводам, которые помогут в регулировании автомобильной отрасли в стране и защитят россиян от недобросовестных действий — таких, как внезапный уход с рынка. Соответствующее письмо (есть у «Газеты.Ru») направлено министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову.

«Необходимо введение обязанности автопроизводителей хранить в обязательном порядке данные для диагностики и ремонта любого автомобиля в течение 10 лет на специальном сервере, находящемся на территории РФ. Также автопроизводители должны создавать склады запчастей, обеспечивающих обслуживание и ремонт авто в течение гарантийного периода и срока эксплуатации», — говорится в обращении РОАД в министерство.

Кроме того, в ассоциации просят обязать автопроизводителей русифицировать меню автомобилей, ввезенных на территорию РФ и переводить на русский язык каталоги запчастей и руководства по эксплуатации транспортных средств.

Также в РОАД считают необходимым обязать автопроизводителей создавать в России курсы по эксплуатации и ремонту техники.

Ранее стало известно о рекордном подорожании китайских авто после повышения утильсбора.

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