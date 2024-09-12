Россиянам рассказали, что категорически запрещено делать в дорожных заторах

В дорожных заторах не следует агрессивно водить машину и резко менять полосу движения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«В первую очередь, в пробках крайне не рекомендуется нетерпеливое и агрессивное вождение. В частности, резкое торможение и ускорение может привести к столкновению с другими автомобилями, а также вызвать неконтролируемый занос», — сказал Стрельбицкий.

Кроме того, по его словам, в заторе опасно обгонять по обочине и встречной полосе. Это может привести к ДТП.

Также повысить риск столкновения могут резкая смена полосы движения и несоблюдение дистанции. Не рекомендуется тормозить в «пол» в момент остановки, так как это может привести к резкому удару, если водитель в автомобиле позади не успеет среагировать.

До этого руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов заявил, что перед наступлением осеннего периода автомобиль нуждается в подготовке.

«Если шины сильно изношены, имеют видимые повреждения или им больше трех лет, лучше их заменить. Осенью на дорогах очень сыро и грязно, а изношенная резина сильно увеличивает тормозной путь на сложном покрытии. Еще одна весомая причина для замены резины в начале осени — это более низкие цены», — рассказал Сапцов.

Он добавил, что в начале осени также выгодно покупать и зимние шины. Кроме того, Сапцов перед наступлением сезона посоветовал сменить или почистить салонный фильтр. Не менее важно обработать стекла средством «антидождь». Благодаря этому они будут гораздо меньше пачкаться, заявил он.

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