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Россиянам рассказали, что категорически запрещено делать в дорожных заторах

Авилон: в пробке не рекомендуется агрессивно водить авто и резко менять полосу

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Евгений Биятов/РИА Новости

В дорожных заторах не следует агрессивно водить машину и резко менять полосу движения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«В первую очередь, в пробках крайне не рекомендуется нетерпеливое и агрессивное вождение. В частности, резкое торможение и ускорение может привести к столкновению с другими автомобилями, а также вызвать неконтролируемый занос», — сказал Стрельбицкий.

Кроме того, по его словам, в заторе опасно обгонять по обочине и встречной полосе. Это может привести к ДТП.

Также повысить риск столкновения могут резкая смена полосы движения и несоблюдение дистанции. Не рекомендуется тормозить в «пол» в момент остановки, так как это может привести к резкому удару, если водитель в автомобиле позади не успеет среагировать.

До этого руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов заявил, что перед наступлением осеннего периода автомобиль нуждается в подготовке.

«Если шины сильно изношены, имеют видимые повреждения или им больше трех лет, лучше их заменить. Осенью на дорогах очень сыро и грязно, а изношенная резина сильно увеличивает тормозной путь на сложном покрытии. Еще одна весомая причина для замены резины в начале осени — это более низкие цены», — рассказал Сапцов.

Он добавил, что в начале осени также выгодно покупать и зимние шины. Кроме того, Сапцов перед наступлением сезона посоветовал сменить или почистить салонный фильтр. Не менее важно обработать стекла средством «антидождь». Благодаря этому они будут гораздо меньше пачкаться, заявил он.

Ранее россиянам рассказали, что нужно проверить в авто сразу после покупки.

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