В России рухнули цены на люксовые автомобили

В России средняя стоимость люксовых автомобилей упала на 15% в сравнении с январем — июлем 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог». Цена автомобиля данного сегмента составляет на сегодняшний день 14,38 млн рублей.

Кроме того, в 2024 году также подешевели машины Е-сегмента (бизнес-класс). По итогам июля цена установилась на отметке в 6,17 млн рублей, а за январь — июль средняя стоимость автомобиля бизнес-класса снизилась на 3%.

По данным экспертов, такая тенденция в основном связана со стабилизацией цен на люксовые и спортивные машины после заметного роста в 2023 году.

До этого стало известно, что в период с 1 по 7 сентября в России продали 38,1 тыс. новых «легковушек», что стало рекордом за последние пять месяцев. Больше всего автомобилей в 2024 году было реализовано в конце марта (38,4 тыс. машин).

В этот раз лидером рынка снова стала марка Lada с показателем в 8 тыс. ед. На второй строчке расположился Haval (5 тыс. ед.), а на третьей — Chery (4,4 тыс. ед.).

Следующие пять мест в рейтинге заняли только китайские марки: Geely (4,2 тыс. ед.), Changan (3 тыс. ед.), Omoda (1,3 тыс. ед.), Jetour (1 тыс. ед.) и Exeed (1 тыс. ед.).

На последних местах в топе расположились марка Belgee (897 ед.) и Jaecoo (806 ед.).

Ранее сообщалось, что поставки легковых автомобилей в Россию из Южной Кореи увеличились на четверть.