Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поставки легковых автомобилей в Россию из Южной Кореи увеличились на четверть

Поставки автомобилей в Россию из Южной Кореи в июле выросли на 25%

close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В июле 2024 года поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличились на 25% по сравнению с июнем и на 24,4% в годовом выражении, достигнув $57,6 млн. Об этом сообщает 1prime.ru.

В июле поставки достигли максимума с февраля. Рост поставок продолжился с мая, после двух месяцев снижения.

При этом за первые 7 месяцев текущего года объем покупок Россией автомобилей из Кореи сократился, если сравнивать с таким же периодом годом ранее. Поставки в этом периоде снизились на 28,2% в годовом выражении, до $350,8 млн.

До этого стало известно, что в период с 1 по 7 сентября в России продали 38,1 тыс. новых «легковушек», что стало рекордом за последние пять месяцев. Больше всего автомобилей в 2024 году было реализовано в конце марта (38,4 тыс. машин).

В этот раз лидером рынка снова стала марка Lada с показателем в 8 тыс. шт. На второй строчке расположился Haval (5 тыс. шт.), а на третьей — Chery (4,4 тыс. шт.).

Следующие пять мест в рейтинге заняли только китайские марки: Geely (4,2 тыс. шт.), Changan (3 тыс. шт.), Omoda (1,3 тыс. шт.), Jetour (1 тыс. шт.) и Exeed (1 тыс. шт.).

На последних местах в топе расположились марка Belgee (897 шт.) и Jaecoo (806 шт.).

Ранее сообщалось, что авторынок России оказался вторым в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами