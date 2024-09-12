Поставки легковых автомобилей в Россию из Южной Кореи увеличились на четверть

В июле 2024 года поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличились на 25% по сравнению с июнем и на 24,4% в годовом выражении, достигнув $57,6 млн. Об этом сообщает 1prime.ru.

В июле поставки достигли максимума с февраля. Рост поставок продолжился с мая, после двух месяцев снижения.

При этом за первые 7 месяцев текущего года объем покупок Россией автомобилей из Кореи сократился, если сравнивать с таким же периодом годом ранее. Поставки в этом периоде снизились на 28,2% в годовом выражении, до $350,8 млн.

До этого стало известно, что в период с 1 по 7 сентября в России продали 38,1 тыс. новых «легковушек», что стало рекордом за последние пять месяцев. Больше всего автомобилей в 2024 году было реализовано в конце марта (38,4 тыс. машин).

В этот раз лидером рынка снова стала марка Lada с показателем в 8 тыс. шт. На второй строчке расположился Haval (5 тыс. шт.), а на третьей — Chery (4,4 тыс. шт.).

Следующие пять мест в рейтинге заняли только китайские марки: Geely (4,2 тыс. шт.), Changan (3 тыс. шт.), Omoda (1,3 тыс. шт.), Jetour (1 тыс. шт.) и Exeed (1 тыс. шт.).

На последних местах в топе расположились марка Belgee (897 шт.) и Jaecoo (806 шт.).

Ранее сообщалось, что авторынок России оказался вторым в Европе.