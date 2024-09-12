Россиянам рассказали о главном недостатке китайских автомобилей

Главный недостаток китайских автомобилей — плохая финальная настройка узлов и агрегатов. Об этом газете «Известия» заявил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха Юрий Урюков.

«Мало просто собрать машину из качественных деталей, узлов и агрегатов. Необходимо настроить их так, чтобы они вместе работали должным образом, подчеркивает эксперт. Финальная доводка и настройка той или иной модели пока не являются сильными сторонами китайских автопроизводителей. В итоге зачастую спустя какое-то время та или иная система автомобиля из КНР может начать работать, как говорится, криво», — сказал эксперт.

По его словам, некоторые китайские гибриды и электромобили могут «не видеть» ту или иную зарядную станцию, требовать обновления программного обеспечения для подключения к зарядке, принимать ток меньшей мощности, чем указано в характеристиках на машину.

До этого стало известно, что автомобиль Jaecoo J7 в России получил новую доступную версию с мотором мощностью 150 л.с.

Новая комплектация получила название Urban, кроссовер в этой версии предлагается россиянам за 2,75 млн рублей. Под капотом этого автомобиля турбомотор 1.6 со сниженной до 150 л.с. мощностью, что позволит владельцу выплачивать более низкий транспортный налог. Автомобиль снабжен передним приводом и роботизированной семиступенчатой трансмиссией.

У версии Urban предусмотрен только задний парктроник (у остальных есть и передний), также отсутствуют функции автоматического включения фар и «дворников», электропривод двери багажника, обогрев заднего дивана и площадка для беспроводной зарядки смартфонов.

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