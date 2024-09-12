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Стало известно о существенных минусах дизельного внедорожника Haval H9

Автоэксперт Тимкин: у дизельного Haval H9 дорогое сервисное обслуживание

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Haval

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин протестировал дизельный внедорожник Haval H9 и рассказал о его недостатках.

«Дизель GW4D24 разработан с нуля. Haval H9 стал первым его носителем. Прежний турбодизель выдавал 190 сил с двух литров. А стало – 2,4 л и 184 л. с. Очевидно, запас по форсировке есть немалый», — заявил эксперт.

По его словам, сэкономить на дизеле не получится — цены на дизтопливо высоки, а расход у такой версии внедорожника не более чем на 18% меньше, чем у бензиновой на АИ-95. Единственное преимущество — психологическое: реже заезжаешь на заправки.

Дизель традиционно дороже в обслуживании: межсервисные интервалы меньше, причем каждое ТО — замена топливного фильтра, девятиступенчатая автоматическая коробка передач требует замены масла каждые 60 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Сильной коррозии у автомобилей в возрасте 6–9 лет быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка. Кроме того, у автомобиля часто выходит из строя электроника. Но ремонт относительно простой и недорогой.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» поднял цены на обновленные Lada Niva Legend.

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