В России наладили выпуск новых кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5

Завод «Моторинвест» официально подтвердил факт сборки кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили. Только Новости».

«На заводе в Липецкой области была произведена ограниченная партия автомобилей DFSK 500 и DFSK ix5, на которые были получены все необходимые документы, включая ОТТС, оплачены все пошлины при ввозе», — заявили в пресс-службе предприятия.

DFSK 500 — одна из доступнейших моделей в сегменте B-SUV 2024 года выпуска в РФ. Также это самый компактный кроссовер в линейке производителя. Его длина составляет 4385 мм, ширина — 1850 мм, а размер колесной базы равняется 2655 мм. Модель получила 1,5-литровый «атмосферник» на 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Доступны четыре оттенка кузовка (белый, черный, синий и красный).

DFSK ix5 доступен в комплектации Premium. В нее включены рулевая колонка с регулировкой по наклону и по вылету, четыре подушки безопасности, системы ABS и EBD, электронный контроль курсовой устойчивости и контроль тяги, бесключевой доступ, электропривод двери багажника и панорамная крыша со сдвижным люком.

Длина автомобиля составляет 4685 мм, ширина --1865 мм, а колесная база — 2790 мм. Автомобиль предлагается с экономичным полуторалитровым турбомотором мощностью 137 л. с. и вариатором. Привод передний.

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