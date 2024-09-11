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Назван самый надежный двигатель Toyota

Автоэксперт Кацубо: самый выносливый мотор Toyota устанавливали на седан Camry

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Пресс-служба Toyota

Самый надежный мотор Toyota — 2AR-FE объемом 2,5 литра. Его ресурс составляет не менее полумиллиона километров. Об этом сообщает «За рулем».

«На модели, распространенные в европейской части страны, устанавливались двигатели 2AR-FE объемом 2,5 литра. Это были седаны Camry (XV40, XV50 и XV70) и кроссоверы RAV4 (XA30, XA40). Мотор этот способен пройти полмиллиона километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатель может пройти 500 тыс. километров, если его не перегревать, заправлять хорошим топливом и эксплуатировать машину в щадящем режиме.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

Ранее россиянам рассказали о серьезных недостатках подержанных Mazda CX-5.

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