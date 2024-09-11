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Стало известно, что будет с тарифами на «платниках» осенью

«Автодор»: в ближайшее время тарифы на платных дорогах не изменятся

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Global Look Press

В ближайшее время тарифы на платных автотрассах не изменятся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

«Скачкообразного повышения цен точно не будет. Чисто механически цены мы поднимать не можем. Мы ограничены постановлением правительства, где прописаны предельные тарифы, и всегда стремимся к соблюдению баланса интересов пользователей», — уточнил он.

При этом Петушенко допустил «точечные» изменения на трассах в случае роста или сокращения трафика. По его словам, на данный момент на большинстве участков цены ниже пределов на 30–50%.

До этого Генпрокуратура выявила нарушения у компании «Автодор», занимающейся строительством и содержанием платных трасс.

В письме Генпрокуратуры говорится, что проверкой с привлечением прокуратур субъектов Российской Федерации выявлено несоответствие количества автозаправочных станций и иных объектов дорожного сервиса на автотрассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» нормативным требованиям, нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при содержании туалетов на площадках отдыха, ненадлежащее состояние металлических барьерных ограждений.

Генпрокуратурой запланирована проверка «Автодора» на соблюдение требований федерального законодательства, сказано в документе.

Ранее стало известно, как будут бороться с «зайцами» на платных автотрассах.

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