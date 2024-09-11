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«АвтоВАЗ» приступил к сборке Lada Iskra Cross

На «АвтоВАЗе» начали собирать универсалы Lada Iskra Cross

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Телеграм-канал Автопоток

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начинает сборку универсалов Lada Iskra Cross. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня 11 сентября на линии производства Granta будут собраны два пробных автомобиля Lada Iskra Cross с двигателем 1.6 л в связке с CVT», — говорится в сообщении.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» приостановил отгрузку дилерам Lada Vesta с новым ПО.

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