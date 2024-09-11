Россиянам назвали самые надежные китайские двигатели

Сейчас можно встретить мнение, что современные автомобильные двигатели не такие надежные, как 20 лет назад. Однако надежные силовые агрегаты не исчезли — они есть даже у китайских производителей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоэксперта компании Expocar Александра Ковалева.

«Перечисление самых надежных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen», — сказал Ковалев.

Отмечается, что такие моторы устанавливают на автомобили Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi. Моторы много раз получали престижную премию China Heart.

Другим примером надежных китайских двигателей является линейка Blue Core от Changan, производимая с 2011 года. Также высокую надежность показывают моторы от Great Wall Motor, Geely и GAC.

До этого стало известно, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

В августе 2024-го самой массовой моделью, ввезенной в Россию, стал китайский кроссовер Geely Monjaro. За ним следуют Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand.

С января по август 2024 года в Россию импортировано 578,8 тыс. новых легковых автомобилей. Объемы ввоза выросли на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее россиянам назвали эксклюзивные авто, которые до сих пор привозят в Россию.