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Россиянам назвали эксклюзивные авто, которые до сих пор привозят в Россию

«Мотор»: в Россию продолжают ввозить эксклюзивные авто, несмотря на санкции

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Brabus

Несмотря на санкции, в Россию привозят не только обычные машины, но и по-настоящему эксклюзивные автомобили. Об этом сообщает портал motor.ru.

«На российских дорогах отныне можно встретить Ford GT в лимитированном исполнении Heritage Edition. Или McLaren Senna. В России есть как минимум один Brabus 900 Rocket Edition, два пикапа P 900 Rocket Edition и два 800 Adventure XLP. Также в Россию привезли по одной Ferrari 812 Competizione с каждым типом кузова — купе и тарга. И целых три Ferrari LaFerrari», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Россию привезли купе Maybach 57S Xenatec. Эту машину использовал для поездок ливийский лидер Муаммар Каддафи.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу внедорожник ТагАЗ Тагер, который простоял в гараже 16 лет.

Машина 2008 года выпуска проехала 2317 километров и оценена в 1,6 миллиона рублей. Сейчас столько же стоит небогато оснащенная новая Lada Vesta.

Выставленный на продажу автомобиль оснащен бензиновым мотором 2.3 л. мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 12,5 с. Максимальная скорость — 165 км/ч. Полный привод реализован по схеме part-time с понижающей передачей.

Ранее сообщалось, что редкий спорткар Dodge Dart выставили на аукцион.

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