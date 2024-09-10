Татарстанцам обещают награды за сообщения о нарушениях ПДД

В Татарстане запустили обновленный сервис «Народный инспектор». Об этом сообщает tatar-inform.ru. За сообщение в нем о нарушении ПДД татарстанцы будут получать вознаграждение в размере 25% от штрафа.

В частности, почти 1,5 тыс. рублей можно получить за видео с выездом автомобиля на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. 1,1 тыс. рублей — за видео с загрязнением окружающей среды отходами производства. 300 рублей — размер вознаграждения за видео с непристегнутым водителем или пассажиром машины. За видео водителя за рулем с телефоном можно получить 435 рублей.

Отмечается, что выплаты производятся в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.

До этого стало известно, что в России собираются массово устанавливать камеры наблюдения на железнодорожных переездах из-за роста ДТП. Соответствующие поправки подготовил Минтранс. Ведомство хочет расширить комплексы фото- и видеофиксации.

На данный момент камеры устанавливаются на переездах при условии, что на месте за последние три года произошло не менее двух аварий. При этом в них должны были пострадать более пяти человек (или получить травмы, несовместимые с жизнью). Минтранс собирается внести правки, которые позволят устанавливать камеры на переездах, где за три года произошла хотя бы одна авария вне зависимости от количества пострадавших.

Соответствующая инициатива появилась на фоне роста ДТП на ж/д переездах. С января по июль 2024-го произошло 90 таких аварий — на 9,8% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, погасит ли ГИБДД штрафы граждан с камер в зонах атаки ВСУ.